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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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99
Время на прочтение
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 19 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Рыбы

Рыбы / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 19 октября?

День, когда не только можно, но и нужно браться за работу над любым новым делом, но успех придет только при одном условии: необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы достичь поставленной цели. Ждать, когда все устроится как будто бы само по себе, — пустая затея: в этот день удача любит трудолюбивых.

Можно менять место работы, начинать собственное дело, приступать к ремонту — любые начинания обречены на успешное завершение. Время, которое, несмотря на занятость, останется свободным, нужно посвятить семье — особенно детям и пожилым родственникам.

Рыбы

Главные события в жизни Рыб, несмотря на понедельник, произойдут не в деловой, а в личной жизни. Особенно это коснется тех, кто по каким-то только им известным — объективным или субъективным — причинам в последнее время отодвинули ее на второй план.

Но, поскольку природа не терпит пустоты, именно в этой сфере случится нечто такое, что навсегда изменит их существование — обстоятельства окажутся настолько счастливыми, насколько представили знака себе это позволят, так что все зависит только от них самих.

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