Какому знаку Зодиака повезет 19 января

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 19 января?

День темной – "сатанинской" – энергетики, которая, как правило, заставляет человека сомневаться в своих силах и, как следствие, совершать досадные ошибки. Астрологи советуют гнать прочь страхи и тревоги, которые также могут одолевать человека в такое время – их действие деструктивно и не даст возможности провести день полноценно и с пользой для себя и окружающих. Несмотря на сложные условия, которые сложатся для работы и бизнеса, отказываться от достижения целей нежелательно – нужно всего лишь немного сбавить обороты.

Козерог

Козероги, несмотря на негативную энергетику дня, могут провести его с пользой и даже удовольствием, когда поставленных перед собой – хоть и скромных – целей удастся достичь без особого напряжения. Главное условие такого результата – позитивный настрой, который сыграет важную роль как в решении профессиональных вопросов, так и в личной жизни, события в которой будут сегодня иметь особо важное значение.

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