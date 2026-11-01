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Какому знаку Зодиака повезет 2-3 ноября
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет в эти ни — 3-4 октября?
24-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, идеально подходит для работы над самыми серьезными и масштабными профессиональными проектами. Но — с одним важным условием: приступать к их воплощению в жизнь можно только в том случае, если они долго и тщательно готовились, на экспромт и импровизацию полагаться не следует.
Отношения между людьми будут на редкость доброжелательными, так что ссор и конфликтов можно не опасаться — наоборот, даже не самые близкие люди охотно придут на помощь в любой ситуации. .
Рыбы
Рыбам в этот время можно — и нужно — приступать к решению жилищного вопроса, о котором они давно подумывали — например, к серьезному ремонту или строительству загородного дома.
Представители знака, даже если раньше они никогда не сталкивались со строительством и созданием дизайн-проектов, почувствуют, что в них проснулся талант прораба или оформителя. Конечно, за два нынешних дня начать и завершить такой сложный и трудоемкий про не удастся, но успешно начать его, сделав прекрасный задел на будущее, можно вполне.
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