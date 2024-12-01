Какому знаку Зодиака повезет 2 декабря

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 2 декабря?

Нынешний день одинаково непригоден для для активных действий, так и для бездействия, поэтому важно составить план на день таким образом, чтобы мы не перетруждались, но при этом были чем-то заняты. Хороший результат даст планирование будущих действий – как в профессиональном, так и в личном плане. Также в это время рекомендуется… мечтать: даже те из нас, кто считает грезы пустой тратой времени, могут попробовать «нарисовать» в воображении более счастливую реальность, чем та, в которой они существуют сегодня. Каково же будет их удивление и недоумение, если то, о чем они подумали ради забавы, в силу магических лунных энергий дня сбудется.

Лев

Львы, которые в последнее время запутались в отношениях с любимым человеком, получат прекрасную возможность выяснить – а в связи с этим и наладить – отношения с ним. Сегодня партнер будет достаточно откровенен с ними, чтобы объяснить, что ему не нравится, и достаточно сдержан, чтобы не заводить общение в глухой угол, из которого может уже не быть выхода. Для самих представителей знака в таких переговорах важно не тянуть одеяло на себя, а дать возможность высказаться – и обозначить своим претензии – другому человеку.

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