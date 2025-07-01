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Какому знаку Зодиака повезет 2 июля
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 2 июля?
Нынешний день благоприятен для любых действий, которое преображают и облагораживают окружающее пространство. Браться можно только за те проекты, которые направлены на созидание, от любого разрушения, даже если нужно расчистить «площадку» для чего-то нового, сегодня лучше отказаться. Также в этот день необходимо обратить пристальное внимание на сны — они, скорее всего, окажутся пророческими. Не стоит игнорировать знаки, которые сегодня может посылать Вселенная, иначе она ведь может и обидеться, и в следующий раз не станут предупреждать о возможных жизненных переменах.
Телец
Тельцы получат прекрасную возможность помириться с близким человеком, ссора с которым что-то уж очень сильно затянулась. Главное, что нужно сделать представителям знака, — это признать: в чем-то — а возможно, и во всем — они были неправы. Такое понимание — и осознание — станет первым и очень важным шагом на пути к примирению: узнав о котором, вторая сторона с радостью пойдет им навстречу, останется только сделать выводы из случившегося, чтобы больше не повторять совершенных ошибок.
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