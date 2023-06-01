Какому знаку Зодиака повезет 2 июня

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 2 июня?

Сегодня чрезмерная эмоциональность может привести к потере контроля над своими словами и – особенно – действиями. Очень важно как можно меньше общаться с окружающими и следить за каждым своим словом, в противном случае рискуете наговорить лишнего, что приведет к серьезному конфликту. Неожиданные – даже для самого человека – поступки могут привести к тому, что уже завтра он будет о них сожалеть. Не стоит заниматься внешним преображением ни в салоне красоты, ни тем более в домашних условиях: это может негативным образом отразиться не только на внешности, но и на здоровье, а также личной жизни.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам, несмотря на приближающиеся выходные, ничего не помешает предаваться их любимому занятию – работе. Секрет их успеха на этом поприще сегодня – упорство и терпение, которых потребует от представителей знака выполнение монотонной работы. Впрочем, как правило, они легко выполняют такие задачи, поскольку от других их отличает умение воплощать в жизнь любые проекты, вне зависимости о того, что необходимо для работы над ними – активность или спокойствие, плавно переходящее в лень и бездействие.

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