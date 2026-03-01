Какому знаку Зодиака повезет 2 марта

Скорпион / © Credits

Реклама

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 2 марта?

Благоприятные для любой деятельности обстоятельства сложатся для тех, кто готов перестать говорить о своих намерениях, а начнет действовать, воплощая их в жизнь, что максимально логично для начала рабочей недели. Если человек предпочитает пассивно ждать, пока за него все сделают другие или, более того, все осуществиться само, надеяться в это время не на что – им ничего достичь не удастся. Также в любой1 сфре жизни – как деловой, так и финансовой – успех будет на стороне тех, кто уверен в себе и своих силах, в противном случае пальма первенства перейдет в руки тех, кто этим качеством обладает сполна.

Скорпион

Скорпионы вполне могут рассчитывать на то, что в их личной – или семейной, если они состоят в официальных отношениях – жизни произойдут долгожданные и очень приятные события. Но для того, чтобы это случилось, необходимо выполнить одно, но очень важное условие: нельзя никому рассказывать о приближающихся счастливых переменах, иначе случайное непредвиденное происшествие может нарушить все планы представителей знака, так что им лучше помолчать: счастье любит тишину.

Реклама

Читайте также: