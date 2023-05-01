Какому знаку Зодиака повезет 2 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 2 мая?

В этот день в нашу жизнь вторгается прошлое: оно может принять самый неожиданный вид – неожиданного звонка или сообщения от знакомого – и когда-то важного для нас – человека, известия, которое затерялось во времени, а потому запоздало или повторения ситуации, в свое время уже имевшей время быть. Далеко не всегда такая встреча будет тянуть человека назад – у многих появится прекрасная возможность довести до победного конца проекты, которые не были закончены вовремя и поставить точки над "и" в отношениях, которые отжили свое и уже неактуальны. А вот от новых начинаний сегодня следует отказаться – пользы от них не предвидится.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы сегодня смогут на собственном опыте убедиться: все, что происходит в их жизни, к лучшему – даже если на первый взгляд такое утверждение покажется им спорным. Но обстоятельства сложатся таким образом, что события, которые поначалу вызывали у представителей знака тревогу, постепенно начнут трансформироваться в позитивные – причем произойдет это как будто бы само по себе, без каких-либо усилий со стороны. В результате день завершится максимально удачно, что даст возможность продолжит череду успехов и впредь.

Читайте также: