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Какому знаку Зодиака повезет 2 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
7493
Время на прочтение
2 мин
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Какому знаку Зодиака повезет 2 ноября

Весы / Фото: Credits

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне. 

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 2 ноября?

День духовного преображения, который облегчает моральное состояние и меняет взгляд на мир с пессимистического на оптимистический. С глаз как будто бы спадет пелена и появятся варианты выхода из проблемных ситуаций, которые еще вчера казались безнадежными. Можно начинать любые – даже самые сложные – дела, их результат будет успешным. Не лучший день для деловых переговоров и личных объяснений – из-за напавшего на вас сегодня косноязычия вы не сможете донести до собеседника свое мнение, поэтому ни о чем не договоритесь. 

Весы 

Весов ждет финансовая удача, которая выразится в неожиданном поступлении приятных денежных сумм на банковский счет или карточку. Разумеется, представители знака вполне эти деньги заслужили, поэтому считать их манной небесной не стоит, просто они не ожидали, что получат их так быстро. Самая приятная часть этого события – трата полученного – вызовет у них непродолжительные колебания, но они довольно быстро решат, что на эти деньги приобрести. 

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Дата публикации
Просмотры
7493
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