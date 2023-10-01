Какому знаку Зодиака повезет 2 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 2 октября?

День, в течение которого не происходит случайных событий, все взаимосвязано и предопределено действиями, совершенными в предыдущий жизненный период, так что благодарить – или ругать – за них нужно только себя. Окружающие могут разочаровать своей непоследовательностью и отсутствием логики в делах и суждениях, но, поскольку такое их поведение обусловлено влиянием Луны, необходимо отнестись к нему с терпением и пониманием. Можно отправляться на шопинг, особенно удачными окажутся покупки для дома – от мебели или техники до бытовой химии.

Весы

Весам звезды настоятельно рекомендуют приступать к реализации нового проекта, который давно стоит у них в планах, но по какой-то причине так пока и не был взят в работу. Сегодня сложатся благоприятные – в том числе, и астрологические – обстоятельства для того, чтобы дать ему старт: он обязательно увенчается успехом. Особенно если представители знака заранее просчитают все доводы «за» и «против», учтут все нюансы и обратят внимание на все детали, которые могут дать о себе знать в ходе работы и помешать – или, наоборот, помочь – ей.

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