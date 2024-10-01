Какому знаку Зодиака повезет 2 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 2 октября?

День слабой энергетики, которая к тому же стремиться к нулю, поэтому расходовать ее нужно очень экономно. От активных действий, какой бы сферы жизни они ни касались, лучше отказаться, а вот составлять планы на будущее, создавать мыслеобразы, которым суждено стать реальностью, и мечтать. Главное, максимально точно визуализировать картины, которые мы хотим видеть в реальности, тогда можно будет получить желаемое. В этот день также не помешает соблюдать осторожность – особенно нежелательно и сковать деньгами: вместо ожидаемой прибыли можно получить убыток.

Дева

Девам звезды обещают приятные жизненные перемены, которые изменят их жизнь к лучшему. Правда, для этого им необходимо провести своего рода «ревизию», удалив из жизни все то, что мешает позитивным процессам. Причем, это могут быть не только вещи, которые захламляют их жилье и мешают движению потоков живительной энергии, но и люди, тянуще их назад – в прошлое. Не расставшись с человеком, связь с которым уже не радует и не приносит позитивных эмоций, новых отношений построить нельзя.

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