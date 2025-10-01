Какому знаку Зодиака повезет 2 октября

Стрелец / © Credits

Реклама

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 2 октября?

День, когда высшие силы устраивают человеку экзамен, спрашивая, правильно ли он поступал в последнее время. От анализа наших действий — и даже слов, сказанных в адрес других людей — во многом зависит наше будущее. Те, кому не в чем себя винить, получат одобрение Вселенной и запас энергии для воплощения в жизнь их планов. Что же до остальных, то им, хотят они того или нет, сначала придется исправить допущенные ошибки и только потом — двигаться дальше.

Стрелец

Стрельцы могут рассчитывать на встречу с человеком из прошлого, которого по какой-то — скорее всего, не зависящей от них — причине давно не видели. Это событие не только принесет им массу приятных эмоций, которые самым позитивным образом отразится на настроении, что в наше время уже немало, и жизни в целом, но и позволит открыть новую страницу своей жизни. Трудно сказать, как именно он это сделает — в каждом случае такие действия будут «привязаны» к конкретной ситуации, но главное — результат.

Реклама

Читайте также: