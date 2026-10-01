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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
214
Время на прочтение
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 2 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Рак

Рак / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 2 октября?

Не лучший день для начинаний любого рода — как профессионального, так и творческого характера, поэтому не стоит планировать на это время важные проекты — скорее всего, они так и останутся нереализованными.

Помощь, которая может понадобиться — в материальном или моральном отношении — окажут друзья, особенно если за ней к ним обратиться — не ждать, когда они сами догадаются о нашем затруднительном положении.

Рак

Ракам, которые давно ищут ответ на очень важный для себя вопрос, могут получить его из самого неожиданного источника, но — с одним непременным условием: они должны максимально точно сформулировать вопрос, который они отправят во Вселенную.

Небрежность в этом деле может дорого им обойтись: впоследствии им не стоит удивляться, что информация окажется искаженной — на нее никак нельзя будет положиться. А вот грамотная фраза поможет сориентироваться в сложившейся ситуации и найти из нее единственно верный вывод.

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