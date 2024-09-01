Какому знаку Зодиака повезет 2 сентября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 2 сентября?

Нынешний день считается самым негативным во всем лунном цикле. Его характеризует мощный поток негативной энергии, справиться с которой дано далеко не каждому. Человеку, который сможет управлять им, удастся добиться серьезных результатов во всех сферах деятельности, тем же, кто попадет под ее влияние, придется несладко – она может внести в их жизнь хаос и разрушение. Поэтому очень важно хотя бы плыть по течению, ек вступая в конфронтацию с внешними силами. Важно также сократить – или вовсе исключить – с агрессивно настроенными людьми, не посещать места большого скопления людей, не ходить по пустынным улицам в темное время суток, не носить с собой крупные суммы денег.

Лев

Львам удастся наладить отношения с членами своей семьи, с которыми в последнее время представители знака все время ссорились и, в результате, довели ситуацию до пиковой ее стадии. Сегодня, несмотря на тягостное ощущение, которое6 будет создавать энергетика дня, все будут готовы идти навстречу друг другу, главное – проявлять терпение, что для представителей этого знака не всегда бывает так просто, как может показаться на первый взгляд.

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