Какому знаку Зодиака повезет 2 января

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 2 января?

День темной, негативной энергетики, вызывающей в людях агрессию и раздражительность. К счастью, весь негатив останется в первой половине дня, а уже после обеда можно со спокойной душой будет принимать важные решения, подписывать серьезные и долговременные контракты, составлять планы на будущее и продумывать тактику и стратегию их выполнения.

Лев

Львам звезды обещают приятные события в личной жизни, которые будут связаны с их умением разговаривать и – что очень важно – договариваться. Отношения с любимым человеком вышли на тот уровень, когда любое слово имеет значение, поскольку может коренным образом изменить их – как перевести на более высокий уровень, так и полностью разрушить. Но сегодня представители знака будут обладать не только красноречием, но и искренностью, которая подкупит собеседника.

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