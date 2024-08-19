Какому знаку Зодиака повезет 20 августа

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 20 августа?

День, в течение которого нельзя грустить и печалиться. Если верить астрологам, такое поведение не только порицаемо, но и наказуемо.: звезды не терпят неблагодарности, и, обидевшись, (если подумать, они многое для нас делают) могут направить в нашу сторону бумеранг. Поэтому время благоприятно для того, чтобы проанализировать предыдущий период своей жизни и объективно оценить его, определив, в чем состоят наши победы, а в чем – промахи и поражение.

Скорпион

Скорпионы сегодня смогут договориться с кем угодно и о чем угодно, им для этого хватит красноречия и убедительности. Тем не менее, для этого им желательно соблюсти одно условие, которое звучит так: никакого официоза. Чем неформальнее будет обстановка для переговоров, тем удачнее они окажутся, поэтому нужно максимально снизить градус пафоса, и при этом повысить душевность и искренность деловых разговоров.

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