Какому знаку Зодиака повезет 20 августа

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 20 августа?

День повышенной работоспособности, но при этом важно избирательно относиться к выбору занятий – работать нужно только над теми делами, которые имеют первостепенное значение, от тех, которые могут подождать, лучше пока отказаться. Можно принимать важные решения, но только в том случае, если на них удастся посмотреть под новым – непривычным – углом зрения. Из-за нестабильности эмоционального фонда велика вероятность конфликтов, в том числе, и очень серьезных, нужно постараться их избежать – они удут иметь продолжительный «шлейф» негативных последствий.

Весы

Весы могут рассчитывать на удачу в профессиональном отношении и воплощении в жизнь бизнес-проектов, но особенный успех ожидает их в решении финансовых вопросов. Главное, не упустить шанс получить выгоды, что для представителей знака может оказаться серьезной проблемой: пока они будут принимать решение о том, как поступить в каждой конкретной ситуации, «кидаясь» из одной стороны в другую, конкуренты, не склонные к такого рода – совершенно бесполезным – колебаниям, легко обойду их и первыми достигнут цели.

