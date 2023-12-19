Какому знаку Зодиака повезет 20 декабря

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 20 декабря?

День, в течение которого не только можно, но и нужно проявить себя, показав товар – точнее, способности – лицом. Прежде всего, это касается решения профессиональных вопросов, но творчество и даже бытовые дела тое не стоит сбрасывать со счетов. От результата будут зависеть карьерные перспективы и материальное положение, поэтому необходимо напрячь все силы – как моральные и психологические, так и физические – и оправдать доверие высших сил.

Близнецы

Близнецам – с большой долей вероятности – придут в голову поистине гениальные идеи профессионального характера, которые, будучи воплощенными в жизнь, позволят значительно продвинуться на служебной лестнице. Рекомендуется запомнить все, что в этот день может осенить, а еще лучше записать это, но с работой над новыми замыслами лучше не торопиться – они должны «отлежаться». В таком случае в них удастся внести важные поправки, которые пойдут на пользу делу.

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