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Какому знаку Зодиака повезет 20 февраля

Какому знаку Зодиака повезет 20 февраля

Стрелец / Фото: Credits

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне. 

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 20 февраля?

День невероятно мощной созидательной энергетики, которая – разумеется, если использовать ее правильно, а не упускать на самотек – позволит добиться впечатляющих результатов. Главное, не распылять силы на мелкие, незначительные занятия и не отвлекаться на решение бытовых вопросов, которые вполне могут подождать, а сосредоточиться на достижении глобальной профессиональной цели. 

Стрелец 

Стрельцы со свойственной им целеустремленностью смогут достичь любой цели, которую перед собой поставят, какой бы сферы жизни – личной или профессиональной – она ни касалась. Но – при одном условии: им необходимо будет сосредоточиться только на ней, не отвлекаясь на сопутствующие – побочные – обстоятельства. Стоит им хотя бы на минуту посмотреть в сторону, и на всех планах нынешнего дня можно будет поставить крест. 

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