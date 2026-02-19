Водолей / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 20 февраля?

День получения информации, которая будет иметь для нас огромное значение — прежде всего в профессиональной жизненной сфере.

Особенно важно внимательно проанализировать начатые ранее дела, что особенно важно в финансовом отношении: можно будет отыскать слабые места и найти способ их ликвидировать, а значит, рационализировать свой бизнес. Это позволит повысить КПД своей профессиональной деятельности и выйти вперед, а не плестись в хвосте своих коллег-конкурентов.

Водолей

Водолеям — накануне уикенда — желательно на время отодвинуть в сторону все дела и посвятить день отдыху, только в таком случае им удастся восстановить иссякающие прямо на глазах силы — как физические, так и моральные. К тому же именно в это время для релакса сложатся максимально благоприятные условия — например, появится возможность — по приглашению друзей — провести время в загородном пансионате, в котором можно будет совместить общение, занятия спортом и прогулки на свежем воздухе.

