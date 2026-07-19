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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
280
Время на прочтение
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 20 июля

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Козерог

Козерог / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 20 июля?

День прилива мощной энергии, которую нельзя расходовать на малозначительные дела — только на серьезные и грандиозные проекты. К работе над ними нужно приступать без промедления и действовать, не отвлекаясь на возможные побочные дела и события. Самой неприятной, но распространенной ошибкой в такое время является ощущение, которое в народе называют «схватить бога за бороду».

Может показаться, что мы всесильны, поэтому можем позволить себе неосторожное поведение и необдуманные высказывания в адрес окружающих людей. Не стоит удивляться, если в результате жизнь поставит нас на место — причем, не самым приятным для нас образом. Зато если в этот день загадать желание, а еще лучше — визуализировать его, оно обязательно сбудется, причем, в самое ближайшее время.

Козерог

Козероги на собственном опыте смогут убедиться в том, что доброжелательность, проявленная по отношению к окружающим людям, способна творить настоящие чудеса. Оказав кому-либо поддержку, даже если она будет носить исключительно моральный характер, они очень быстро получат ответную благодарность, что можно будет назвать круговоротом позитивной энергии в природе и обществе.

Причем, совершенно не обязательно ее источником станет именно тот человек, которому они оказали помощь, а совсем другой, но приятная суть событий от этого не изменится.

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Дата публикации
Количество просмотров
280
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