Какому знаку Зодиака повезет 20 июня 

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 20 июня?

День – особенно первая его половина – пронизаны негативной энергетикой, которую мы часто направляем против самих себя. Самокритичность, которая в отдельных случаях может дойти до самоедства, не лучшим образом скажется на психическом состоянии, поэтому необходимо отказаться от любого анализа своих поступков – сегодня не лучший день для копания в себе и своей жизни. В профессиональной деятельности на манну небесную рассчитывать не стоит: серьезных успехов удастся добиться только тем, кто не боится работы, а ее в этот день будет много.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам звезды рекомендуют приступать к реализации нового проекта – причем чем масштабнее и важнее – во всех отношениях – он будет, тем больше у него шансов на удачное продвижение и успешное завершение. Главное, не ждать подарков от судьбы – она в этот день вряд ли на них расщедрится, а самим предпринимать активные действия для достижения поставленной цели. Результаты работы окажутся более чем впечатляющими – ради них стоит потрудиться.

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