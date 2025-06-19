Какому знаку Зодиака повезет 20 июня

Телец / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 20 июня?

День мощной космической энергетики, которая сделает активными и деятельными даже самых ленивых и апатичных людей. Можно ломать старое и отжившее свой век, чтобы на его фундаменте построить что-то новое и перспективное. Можно начинать ремонт – в том числе, и капитальный, приступать к строительству загородного дома ли дачи, высаживать плодовые деревья, которые со временем должны превратиться в роскошный яблоневый или вишневый сад. В отношениях с окружающими – особенно близкими и любимыми – людьми нужно соблюдать осторожность и держать себя в руках: негативные эмоции, оставшись без контроля, могут првести к неприятным последствиям.

Телец

Тельцам = прежде всего тем, кто пока еще пребывает в одиночестве – звезды советуют обращать внимание на людей, которые – вольно или невольно – окажутся в кругу их общения. Вполне возможно, что среди них окажется тот, кого они давно – и пока что безрезультатно – ищут: вторая половинка представителей знака. Главное в данном случае – не судить по первому впечатлению, которое может оказаться, если можно так выразиться, смазанным, поэтому понадобится, как минимум, второе – она будет гораздо лучше.

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