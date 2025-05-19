Какому знаку Зодиака повезет 20 мая

Лев / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня 20 мая?

День, когда можно заниматься любыми делами, но только в том случае, если они направлены на созидание — разрушение обречено на неудачу, да и Луне, определяющей ситуацию, в которой мы существуем, это вряд и понравится. Даже если уничтожить что-то старое ради нового необходимо, лучше перенести этот процесс на несколько дней. Окружающие нас люди сегодня могут быть настроены не самым дружелюбным образом, поэтому их провокативную поступки и высказывания необходим игнорировать — вступая с ними в «баталии», мы только истощим свою энергию, которая может пригодиться для более важных, серьезных и интересных дел.

Лев

Львы могут рассчитывать на профессиональную удачу, в ожидании которой они провели продолжительное время. Нынешний день создаст все необходимые условия для реализации важного проекта и, к тому же, подарит необходимую в таких случаях удачу, которая — в соединении с трудолюбием — приведет к необходимому результату. Главное, все сделать правильно: сосредоточиться исключительно на достижении важной цели, но при этом не торопиться забегая вперед, но и не плестись в хвосте.

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