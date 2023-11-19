Какому знаку Зодиака повезет 20 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 29 ноября?

День, когда нужно отложить начатые раньше, но по каким-то причинам зависшие дела и взяться за новые. Они обещают быть успешными, поэтому не стоит медлить – нужно активно действовать. А вот принятие серьезных решений и проведение крупных финансовых операций лучше отложить на другое время – риск, заложенный в них, себя не оправдает.

Овен

Овны вспомнят о счастливом периоде своей жизни – этому поспособствует встреча с человеком из их прошлого, которого они повстречают неожиданно для себя. В результате они, возможно, захотят вернуть то, что так или иначе связано с тем временем – например, уволиться с нынешней работы и устроиться на прежнюю. Сегодня они получат такую возможность, а звезды настоятельно рекомендуют им ею не пренебрегать.

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