Какому знаку Зодиака повезет 20 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 20 ноября?

Нынешний лунный день характеризуется слабой энергетикой, поэтому планировать на него нужно только те дела, без которых никак нельзя обойтись, да и то выполнять их не рывком, а постепенно – так будет расходоваться меньше сил. В остальном от резких движений – в виде работы над важными проектами – лучше отказаться, все придется бросить на полдороге, не доведя до логического. Нежелательно также ввязываться в споры – как профессионального, так и личного характера: сил на то, чтобы одержать в них верх, все равно не хватит.

Телец

Тельцы смогут выйти победителям из любой – житейской или профессиональной – ситуации, в которую попадут в этот день. Особенно. если будут ограничиваться чувством меры, которое, надо признать, часто им изменяет. Но сегодня представителям знака особенно не стоит повышать в разговоре с оппонентами тон, использовать непарламентские выражения и вообще вести себя неадекватно и агрессивно, что они довольно часто себе позволяют.

Читайте также: