Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 20 ноября?

День, когда необходимо достойно завершить прожитый лунный месяц, чтобы налегке — без обременяющих обязанностей и недоделок — сделать первый шаг в новый. Звезды советую довести до логического конца любые дела, которые были начаты в предыдущий жизненный период, но по какой-то причине так и не завершены. Причем касается это не только профессиональной деятельности, но и личной жизни: очень важно разрешить миром все споры, извиниться перед теми, кого — вольно или невольно — обидели, и в свою очередь простить тех, кто виноват перед нами.

Скорпион

Для Скорпионов нынешний день — время любви, когда именно в этой сфере у них произойдут самые приятные и, скорее всего, очень важные события. Разумеется, у каждого представителя знака жизненный сценарий окажется своим, а вариаций тут может быть огромное количество — от знакомства с человеком, которому суждено сыграть важную роль в их жизни, до официального оформления отношений или долгожданного известия о беременности, главное — быть готовыми к любому повороту событий.

