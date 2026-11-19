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Какому знаку Зодиака повезет 20 ноября
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 20 ноября?
День добрых дел, которые не останутся без вознаграждения, но — с одним условием: делать их нужно бескорыстно, не рассчитывая на ответную благодарность. От работы над важными делами профессионального свойства в этот день лучше отказаться — успешного результата ждать не придется.
Если кто-то обратится к нам за помощью, не стоит отказывать: когда-нибудь чужая поддержка понадобится и нам — будет обидно остаться без нее. Получить ответ на важный вопрос смогут те, кто позаботится о том, чтобы грамотно его сформулировать, а затем задать — как высшим силам, так и своем подсознанию, тут уж кому что больше нравится.
Рак
Ракам звезды советуют посвятить нынешний день — или хотя бы его часть — людям, которых они любят больше всего на свете, то есть, своей семье, прежде всего — родителям и детям. Такое времяпрепровождение окажется не только очень приятным, но еще и крайне полезным.
В ходе общения удастся решить проблему, которая пока еще не дала о себе знать, но вот-вот могла бы самым негативным образом отразиться — как на родственниках представителей знака, так и на них самих.
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