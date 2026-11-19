Рак / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 20 ноября?

День добрых дел, которые не останутся без вознаграждения, но — с одним условием: делать их нужно бескорыстно, не рассчитывая на ответную благодарность. От работы над важными делами профессионального свойства в этот день лучше отказаться — успешного результата ждать не придется.

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Если кто-то обратится к нам за помощью, не стоит отказывать: когда-нибудь чужая поддержка понадобится и нам — будет обидно остаться без нее. Получить ответ на важный вопрос смогут те, кто позаботится о том, чтобы грамотно его сформулировать, а затем задать — как высшим силам, так и своем подсознанию, тут уж кому что больше нравится.

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Рак

Ракам звезды советуют посвятить нынешний день — или хотя бы его часть — людям, которых они любят больше всего на свете, то есть, своей семье, прежде всего — родителям и детям. Такое времяпрепровождение окажется не только очень приятным, но еще и крайне полезным.

В ходе общения удастся решить проблему, которая пока еще не дала о себе знать, но вот-вот могла бы самым негативным образом отразиться — как на родственниках представителей знака, так и на них самих.

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