Какому знаку Зодиака повезет 20 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 20 октября?

День, когда можно бороться с несправедливостью, заступаться за обиженных, помогать окружающим как в профессиональной, так и в личной жизни. Любой поступок должен быть продиктован добрыми побуждениями, иначе придется очень быстро узнать, как работает закон бумеранга: зло разрушит не только отношения с людьми, против которого оно направлено, но и жизненное благополучие в целом.

Водолей

Водолеи, несмотря на финал рабочей недели, могут рассчитывать на успех в решении профессиональных вопросов – причем тех, которые давно стоят на повестке дня, но до сих пор не были доведены до ума. Правда, сделать это удастся только в случае соблюдения строгой дисциплины и наличия подробного плана на день, чем – как первым, так и вторым – представители знака часто пренебрегают.

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