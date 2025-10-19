Какому знаку Зодиака повезет 20 октября

Скорпион / © Credits

Реклама

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 20 октября?

Один из самых непростых дней лунного календаря – время разгула негативной энергии, которая представляет опасность для человеческой психики. Разнообразные неприятности могут подстерегать нас за стенами его дома, поэтому лучше из него без крайне необходимости не выходит, что в понедельник будет непросто, но – разумеется, при желании и возможности – сегодня можно поработать в дистанционном режиме.

Скорпион

Скорпионам, несмотря на негативные энергии дня, сегодня не только можно, но и нужно принять важное решение, время которого они оттягивали, как могли. Правда, правильным оно станет только в том случае, если представители знака не станут просчитывать все факторы «за» и «против», поскольку предусмотреть все не удастся, а обратить к сильной стороне своей личности – интуиции. Она даст единственно правильную в данном случае подсказку, следуя которой удастся добиться профессионального и финансового успеха.