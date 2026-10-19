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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
766
Время на прочтение
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 20 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Близнецы

Близнецы / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 20 октября?

День мощной космической энергетики, которая позволят нам добиться любого — в том числе, и весьма впечатляющего — результата, но только в том случае, если мы прислушаемся к советам и рекомендациям звезд. Заниматься нужно только действительно важными и значимыми — глобальными — делами, нежелательно размениваться на мелочи, в работе над которыми нет особой необходимости.

Какую бы цель мы перед собой ни поставили, нужно идти к ней без сомнений и раскачки — только так удастся добиться своего. Отдыхать в это время — даже если будет остро ощущаться усталость — нежелательно: так можно будет упустить важный шанс, который представится именно сегодня.

Близнецы

Близнецам звезды советуют найти время для встречи с друзьями — особенно, теми, кого представители знака давно не видели. Общение принесет не только закономерное в таком случае удовольствие, но и неожиданную пользу.

Велика вероятность того, что кто-то из них не только знает, как решить важную проблему, над которой они работают, но и обладают необходимыми для этого связями. Не стоит гордо отметать возможность воспользоваться чужой протекции — таким образом можно будет «закрыть» все вопросы одновременно.

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