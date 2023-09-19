Какому знаку Зодиака повезет 20 сентября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 20 сентября?

Не самый лучший день для активных действий, поэтому их лучше перенести на другое время пока же желательно остановиться на проектах, которые требуют методичности, усидчивости и сосредоточенности. Сегодня – как никогда! – нужно доверять интуиции, которая подскажет правильный вариант решения там, где разум неожиданно забуксует. В плане здоровья важно поддержать иммунитет – витаминами, прогулками на свежем воздухе и закаливанием.

Скорпион

Скорпионы получат возможность достичь важной для них цели – как профессионального, так и личного характера. Правда, сделать это им удастся только в том случае, если они очень четко ее для себя определят: неясные представления о том, что хочется получить, влекущие за собой размытые формулировки, к успеху не приведет. Сделать Вселенной – или подсознанию – правильный «заказ» окажется совсем не так просто, как может показаться на первый взгляд, но другого выхода у представителей знака нет, если, конечно, они хотят получить желаемое.

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