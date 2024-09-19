Какому знаку Зодиака повезет 20 сентября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 20 сентября?

День, который демонстрирует нам жизнь – и нас в ней – как будто бы со стороны, вследствие чего мы можем оценить правильно и ошибочность свих действий, а также понять, в правильном – профессиональном и личном – направлении мы движемся, или нет. Необходимо обратить внимание на то, что раздражает нас в других людях: скорее всего, м увидим в них себя, а то, что вызывает у нас неприятие, – наш собственный недостаток, в котором мы не можем – или не хотим – признаться даже самим себе.

Телец

Тельцам не только можно, но и нужно приступать к работе над важным проектом, который, будучи начатым сегодня, будет буквально обречен на успех. Особенно если представители знака, прежде чем сделать первый шаг, тщательно проанализируют предыдущие проекты, сделав вывод относительно того, где они поступили правильно, а где - ошиблись. С таким багажом они смогут избежать былых промахов и превзойти достижения, добившись еще более серьезных успехов.

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