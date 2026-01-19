- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 40
- Время на прочтение
- 2 мин
Какому знаку Зодиака повезет 20 января
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 20 января?
День мощного всплеска лунной энергии, которая может иметь противоположную – как негативную, так и позитивную – направленность. Поступки, которые мы будем совершать в это время, будет зависеть от того, какая из них будет преобладать в нашем мировоззрении. Как в первом, так и во втором случае необходимо избегать злости, раздражения, агрессивности – в общем, отрицательных эмоций любого рода: они негативно скажутся на своем «авторе», а не на тех, против кого будут направлены.
Близнецы
Близнецы, которые сегодня почувствуют мощный прилив энергии, будут действовать в два раза активнее, чем обычно, хотя они и так от медлительности не страдают. Неудивительно, что им удастся достичь потрясающего профессионального результата, сделав гораздо больше, чем они рассчитывали, рисуя в голове максимально смелые – кто-то даже может назвать их отчаянными – планы. Все ожидания превзойдет и материальное вознаграждение, которое они получат от непосредственного начальства.
