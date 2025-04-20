Какому знаку Зодиака повезет 21 апреля

Стрелец / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 21 апреля?

День негативной энергетики, которая прежде всего проявляется в злобе и агрессии, с которыми не могут совладать даже спокойные и доброжелательные люди, а о неадекватных и говорить не приходится. Такие — неблагоприятные — обстоятельства могут негативно сказаться на деятельности во всех жизненных сферах: на удачу, скорее всего, рассчитывать не приходится. Самое обидное, что любые планы под влиянием негативной энергетики окажутся неосуществимыми или в лучшем случае перенесенными на долгое время. Лучший выход, который позволит избежать такого рода последствий, — игнорировать чужие враждебные выпады и не принимать неприятную информацию близко к сердцу — завтра обстановка «развернется» на 180 градусов.

Стрелец

У Стрельцов появится повод для праздника, который они ожидали довольно давно. В отношении каждого конкретного представителя знака можно сказать, что он будет касаться той сферы жизни, которая имеет первостепенную важность именно для него — кто-то преуспеет в профессиональном отношении, а кто-то — устроит свою личную жизнь. Главное — и об этом звезды предупреждают их особенно — не злоупотреблять алкоголем, он может омрачить праздник.

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