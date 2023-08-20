Какому знаку Зодиака повезет 21 августа

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 21 августа?

День, когда звезды и астрологи предостерегают нас от резких движений – от активности и бурной деятельности толку не будет, только придется зря потратить время и силы. Перетруждаться не стоит ни на работе, ни дома: в первом случае желательно заняться наведением порядка в документах, во втором – отказаться от бытовых хлопот и, несмотря на понедельник, отдохнуть. С важными выводами и серьезными решениями, которые могут потребовать от нас окружающие, также стоит повременить – не стоит с ними торопиться.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам нужно приготовиться к тому, что успех будет сопутствовать им во всех сферах деятельности – таким расположением звезд просто грех не воспользоваться. Поэтому астрологи советуют этим весьма ветреным особам – представителям знака – вспомнить о том, что они могут быть людьми деловыми, действовать активно и достигать поставленных целей. В общем, им необходимо хватать удачу за хвост, поскольку он довольно быстро может от них ускользнуть, что будет, мягко говоря, неприятно.

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