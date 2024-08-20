Какому знаку Зодиака повезет 21 августа

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 21 августа?

День, к событиям которого необходимо относиться с максимальным вниманием: поскольку они являются отражением всего, что мы сделали в предыдущий период времени, а также наших слов, намерений и даже мыслей. Можно сказать, что все происходящее сегодня станет для человека серьезным уроком, из которого необходимо сделать важные выводы на будущее. В общении с окружающими людьми необходимо проявлять терпение и соблюдать максимальную тактичность: обидеть человека – особенно если речь пойдет о близких – окажется легко, а вот примирение потребует времени и усилий.

Лев

Львы смогут добиться желаемого результата в любой жизненной сфере – каждый представитель знака может выбирать ту цель, которая им по душе, и считать, что успех у них в кармане. Главное, выбирать только действительно важные цели, достигать их исключительно достойными способами и не слушать тех, кто попытается сбитьс намеченного курса, а в таких людях недостатка, увы, не будет.

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