Какому знаку Зодиака повезет 21 августа

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 21 августа?

День чистой и доброй энергетики, в течение которого под запретом находится грубость, резкие высказывания, агрессивное поведение. Необходимо избегать всего, что может так или иначе задеть или обидеть других людей. Тех, кому удастся сохранить внутреннюю гармонию, ждет профессиональный успех и финансовая прибыль. Не стоит также негативно реагировать на неадекватное поведение окружающих – лучше обходить людей, представляющих опасность – даже потенциальную – стороной.

Близнецы

Близнецам удача будет сопутствовать в решении любых профессионально и бизнес-задач. Звезды настоятельно рекомендуют им приступать к воплощению в жизнь новых проектов, которые – по причине их сложности и трудоемкости – и до сих откладывалась, теперь их время пришло. Главное, о чем стоит помнить представителям знака, это о нежелании тратить драгоценное время на не имеющие особого значения занятия – например, на не связанные с работой телефонные разговоры.

