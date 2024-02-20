Какому знаку Зодиака повезет 21 февраля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 21 февраля?

Нынешние лунные сутки как будто бы специально создан для благотворительности, когда, делая добро другим, мы делаем его и самим себе. А вот плохие поступки вызовут неудовольствие звезд и, как следствие, наказание в виде поступков, которые продиктованы злыми помыслами – необходимо их избегать. От новых начинаний и денежных операций – любой сложности – желательно отказаться: с большой долей вероятности они окажутся провальными.

Рак

Раки любят делать добрые дела – благотворительность приносит им искреннее удовольствие, хотя они, скорее всего, никогда в этом не признаются. Сегодня их страсть к благородным поступкам возрастет в разы, и надо признать, что совершать их представители знака будут совершенно бескорыстно. Тем более приятным для них окажется бумеранг добра, который прилетит практически молниеносно.

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