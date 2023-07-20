Какому знаку Зодиака повезет 21 июля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 21 июля?

День, когда важно обращать внимание на каждый – даже незначительный – свой шаг: любые действие будет иметь последствия – как положительные, так и отрицательные – в зависимости от того, какова их исходная точка. События, которые произойдут сегодня, дают надежду: если все будет сделано правильно, уже в самое ближайшее время можно будет рассчитывать на приятные жизненные перемены. И – наоборот: ошибки приведут к ее ухудшению, но тут уж, как говорится, пенять придется исключительно на себя. От решений, принятых накануне, отступать не следует – на положительный результат в таком случае рассчитывать не придется.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам звезды советуют мириться со всеми, с кем они в последнее время умудрились поссориться: сложатся благоприятные условия для нахождения общего языка даже с самыми непримиримыми оппонентами, не говоря уже о тех, кто, не скрывая своих чувств, симпатизирует представителям знака. Важно воспользоваться энергиями нынешнего дня, чтобы восстановить связи не только с теми, кого они обидели, но и с теми, кто как-то потерялся из виду под влиянием времени.

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