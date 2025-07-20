Какому знаку Зодиака повезет 21 июля

Рыбы / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 21 июля?

Не самый простой день лунного календаря, когда из любой искры раздражения и недовольства может разгореться серьезный конфликт. Такого развития событий необходимо избегать всеми возможными способами, поскольку ссоры с окружающими не только испортят с ними отношения, но и отнимут у человека энергию, необходимую для успешной работы в начале недели. Необходимо воздержаться от покупок — они, со стопроцентной вероятностью, окажутся неудачными.

Рыбы

Рыб ждут приятные события в личной жизни, что является самым приятным моментом для представителей знака, которые обращают пристальное внимание именно на эту сферу жизни. Правда, для их важно соблюсти одно, но очень важное условие: нельзя никому рассказывать о событиях, которые произошли — или только должны произойти — в их жизни. К сожалению, такое неприятное явление как сглаз никто пока не отменял, так что не стоит рисковать своим счастьем понапрасну.

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