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Какому знаку Зодиака повезет 21 июля
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 21 июля?
Не самый простой день лунного календаря, когда из любой искры раздражения и недовольства может разгореться серьезный конфликт. Такого развития событий необходимо избегать всеми возможными способами, поскольку ссоры с окружающими не только испортят с ними отношения, но и отнимут у человека энергию, необходимую для успешной работы в начале недели. Необходимо воздержаться от покупок — они, со стопроцентной вероятностью, окажутся неудачными.
Рыбы
Рыб ждут приятные события в личной жизни, что является самым приятным моментом для представителей знака, которые обращают пристальное внимание именно на эту сферу жизни. Правда, для их важно соблюсти одно, но очень важное условие: нельзя никому рассказывать о событиях, которые произошли — или только должны произойти — в их жизни. К сожалению, такое неприятное явление как сглаз никто пока не отменял, так что не стоит рисковать своим счастьем понапрасну.
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