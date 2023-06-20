Какому знаку Зодиака повезет 21 июня

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 21 июня?

День, когда необходимо максимально сдерживать свои эмоции: вырвавшись на свободу, они могут ударить как по тем, против кого будут направлены, так и по своему "хозяину". Вообще, лучше не проявлять агрессию, результаты которой могут оказаться непредсказуемыми, и ввязываться в конфликты – они могут затянуться на продолжительное время. Выплеснуть накопившуюся энергию звезды рекомендуют каким-нибудь – полезным для себя и общества – способом: например, сделать уборку в квартире или заняться спортом.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы сегодня могут достичь любой – в том числе и самой смелой – цели, прежде всего профессиональной. Главное, не надеяться на экспромт и импровизацию, а действовать по заранее составленному плану: метание из стороны в сторону позитивных результатов не даст, поэтому действовать необходимо поступательно и постепенно. Если представители знака смогут все сделать так, как советуют им звезды, уже в самом скором времени будут наслаждаться итогом своей работы в виде солидных дивидендов.

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