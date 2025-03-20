Какому знаку Зодиака повезет 21 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 21 марта?

День радикальных перемен, которые затронут все сферы нашей жизни – от профессиональной и деловой до личной.

Возможно, они покажутся нам неправильными и даже неприятными, тем не менее, но сопротивляться им не стоит. Во-первых, «отменить» их все равно не удастся, а во-вторых, в данный момент мы не сможем объективно оценить их со всех точек зрения, поэтому волне возможно, что события этого дня носят не негативный, а позитивный характер. Важно также избегать ссор с окружающими людьми – любой конфликт затянется надолго и может иметь негативные последствия.

Близнецы

Близнецам на этот день можно назначать переговоры любого рода – как имеющие отношения к бизнесу и финансам, так и личного характера, поскольку они смогут убедить в своей правоте кого угодно и добиться таким образом любой цели. Во-первых, они будут невероятно красноречивы, а во-вторых, их доводы окажутся на редкость убедительными, поэтому согласиться с ними будут вынуждены даже самые упрямые и несговорчивые собеседники.

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