Какому знаку Зодиака повезет 21 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 21 ноября?

Один из самых опасных дней в лунном календаре, когда человека могут одолевать тревоги и панические атаки. Избежать влияния негативной энергетики на психику нельзя, но можно сопротивляться ей, прогоняя дурные мысли и плохое настроение. К тому же нынешнее – депрессивное – состояние духа не будет иметь никакого отношения к реальности, поэтому принимать плохие предчувствия за негативные пророчества не стоит – они не сбудутся. Необходимо соблюдать максимальную осторожность в отношения с деньгами: то, что будет потерян сегодня, долго не удастся возместить.

Весы

Весам пора вспомнить о проекте, который они начали энное время назад, но, отложив на потом, так пока и не закончили. Сегодня сложатся благоприятные условия для того, чтобы добиться успеха в решении этого вопроса главное – не упустить шанс, потому что в ближайшее время он может и не повториться. Не стоит поддаваться плохому настроению, которое не должно никого удивлять в это время, уже завтра оно пройдет, а продолженная работа будет запущена и станет развиваться дальше.

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