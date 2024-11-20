Какому знаку Зодиака повезет 21 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 21 ноября?

День, приходящийся на разгар рабочей недели, благоприятен для начала любых – но особенно важных и перспективных – проектов. Главное – не торопиться поскольку в спешке можно сделать множество досадных – а в некоторых случаях и неисправимых – ошибок, а вот двигаясь постепенно, от просто к сложному, можно будет достичь даже самых сложных целей. Также в этот день особенно приветствуется благотворительность, которая принесет пользу не только тем, на кого направлена, но и тем, от кого будет исходить – бумеранг добра еще никто не отменял.

Рак

Раки смогут достичь важной профессиональной цели, к которой стремятся давно. Главное для представителей этого знака, которые привыкли делать "шаг вперед и два назад", – идти вперед, не пятясь и не сворачивая в сторону, занимаясь решением вопросов второстепенной значимости. В таком случае, к чему бы они ни стремились – новой должности, работе над престижным и перспективным проектом и даже переходу на другую работу – им одинаково легко удастся получить желаемое.

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