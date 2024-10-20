Какому знаку Зодиака повезет 21 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 21 октября?

День мощной позитивной энергетики, который очень кстати в данном случае пришелся на начало рабочей недели, создает условия для воплощения для воплощения в жизнь любых – в том числе и самых смелых – проектов. Главное – перейти от слв к делу, а также организовать свой день таким образом, чтобы не потратить драгоценные силы на решение вопросов, не имеющих первостепенного значения, а еще хуже – на бесплодные разговоры с коллегами и подругами.

Весы

Весы могут рассчитывать на удачу во всех сферах жизни – от профессиональной и бытовой до личной, причем, каждый из представителей знака получит в подарок от звезд именно то, в чем он на данный момент особенно сильно нуждается. Главное – не упустить свой шанс: обстоятельства исполнения желания могут не совпадать с общепринятыми представлениями о них, поэтому есть опасность отказаться от них, не рассмотрев их истинной сути.

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