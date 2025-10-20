Какому знаку Зодиака повезет 21 октября

Рыбы / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 21 октября?

День чистой и светлой энергетик, когда все, что задумано в это время, имеет несомненные шансы на успех. Главное – не браться за их осуществление сразу же, а выждать хотя бы несколько дней. Обратная сторона лунных суток заключается в том, что мы становимся чересчур легковерными и простодушными, из-за чего можем оказаться жертвами мошенников всех мастей. Лучший способ избежать опасности – не общаться с людьми, в порядочности которых мы сомневаемся.

Рыбы

Рыбы могут рассчитывать на неожиданную, хотя вполне и заслуженную ими прибыль: возможно, им выплатят старый гонорар или вернут долг, на который они уже успели махнуть рукой. Надо признать, что данное финансовое поступление окажется более чем своевременной, поскольку как раз сейчас им необходимо сделать важное приобретение, которое они долго откладывали из-за нехватки средств. Теперь же представители знака смогут, как говорят в таких случаях, ни в чем себе не отказывать.

