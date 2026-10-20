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Какому знаку Зодиака повезет 21 октября
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 21 октября?
День, когда мы «собираем урожай» того, что «посеяли» раньше: в такое время ничего не происходит случайно — все предопределено нашими действиями, совершенными в предыдущее время.
Удача — или неудача — будет напрямую зависеть от того, делали мы окружающим добро или причиняли зло: в первом случае высшие силы нас обязательно вознаградят, во втором — мы на собственном опыте узнаем, что такое закон бумеранга.
Для принятия серьезных и важных решений сегодня время неблагоприятное: мы сделаем это впопыхах, поэтому неудивительно, что оно окажется ошибочным, а, значит, впоследствии придется все переделывать.
Весы
Прекрасное время для исправления совершенных ранее ошибок, которые — если оставить их без изменений — могут во многом испортить представителям знака жизнь, направив ее не в ту сторону.
Зато если воспользоваться позитивными энергиями дня и проанализировать недавнее прошлое, сделав выводы из успехов и просчетов, можно будет не только исправить последние, но и набраться бесценного опыта — не стоит пренебрегать таким удачным — во всех отношениях — шансом.
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