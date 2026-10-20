Весы / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 21 октября?

День, когда мы «собираем урожай» того, что «посеяли» раньше: в такое время ничего не происходит случайно — все предопределено нашими действиями, совершенными в предыдущее время.

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Удача — или неудача — будет напрямую зависеть от того, делали мы окружающим добро или причиняли зло: в первом случае высшие силы нас обязательно вознаградят, во втором — мы на собственном опыте узнаем, что такое закон бумеранга.

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Для принятия серьезных и важных решений сегодня время неблагоприятное: мы сделаем это впопыхах, поэтому неудивительно, что оно окажется ошибочным, а, значит, впоследствии придется все переделывать.

Весы

Прекрасное время для исправления совершенных ранее ошибок, которые — если оставить их без изменений — могут во многом испортить представителям знака жизнь, направив ее не в ту сторону.

Зато если воспользоваться позитивными энергиями дня и проанализировать недавнее прошлое, сделав выводы из успехов и просчетов, можно будет не только исправить последние, но и набраться бесценного опыта — не стоит пренебрегать таким удачным — во всех отношениях — шансом.

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