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Какому знаку Зодиака повезет 21 сентября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Время на прочтение
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Какому знаку Зодиака повезет 21 сентября

Какому знаку Зодиака повезет 21 сентября / Фото: Credits

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне. 

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимает нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 21 сентября?

Мощным потоком космической энергии, который снизойдет в этот день на всех без исключения, необходимо распорядиться грамотно и экономно. Необходимо выбрать цели первостепенной важности и направить свои силы именно на них, отложив на потом те дела, которые могут потерпеть. В это время также особенно нежелательно лгать, даже если речь идет о так называемой лжи во спасение – обнадежить с помощью обмана все равно никого не удастся, а трещину в отношениях можно получить вполне. Вообще, желательно следовать совету – категорическому императиву – Канта и относиться к другим так, как мы хотели бы, чтобы они относились к нам. 

Стрелец 

Стрельцы будут на редкость убедительны в общении, поэтому смогут склонить на свою сторону любых – даже самых несговорчивых – оппонентов. Тем представителям знака, на повестке дня которых стоят переговоры – независимо от их характера, делового или личного – стоит назначить их именно на этот день, поскольку они окажутся максимально успешными. Главное, учитывая собственные интересы, понимать, что любые договоренности подразумевают уступки – разумеется, в пределах разумного. 

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Дата публикации
Просмотры
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