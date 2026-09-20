Какому знаку Зодиака повезет 21 сентября

Водолей / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 21 сентября?

День, когда нам по силам любая — даже самая сложная и ответственная — работа, главное — взяться за нее без раскачки и промедления: тем, кто не пожалеет времени и сил, обязательно улыбнется профессиональная удача. Не менее важно определить цель, которую мы решим достичь: чем правильнее она будет, тем лучше окажется получить желаемый результат. А вот от чрезмерной эмоциональности, которая будет идти рядом с мощной энергией дня, необходимо воздерживаться: под ее влиянием можно совершить серьезные ошибки, особенно это касается отношений с окружающими людьми — как близкими, так и коллегами.

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Водолей

К Водолеям звезд сегодня будут особенно щедры, предоставив им все шансы для того, чтобы преуспеть в самых разных профессиональных и жизненных сферах — от деловой и финансовой до личной.

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Но предстаивтелям знака может показаться, что этого недостаточно, а потому они решат поберечь время и силы, которые нужно было бы потратить на их воплощение в жизнь. И совершенно напрасно это сделают, поскольку таким образом они легко смогут лишиться благосклонности Луны — она может счесть такое поведение проявлением неблагодарности.

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